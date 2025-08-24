Le esequie di Andrea De Lorenzo, l'infermiere morto a seguito di un incidente avvenuto sul lungomare Sirimarco a Praia a Mare, si terranno lunedì 25 agosto, alle ore 17.30, nella chiesa Sacro Cuore della città dell'isola Dino.

Ne danno annuncio la moglie, le figlie, il fratello Antonino, sindaco del paese, il papà, la mamma e i parenti tutti, i quali, mediante il manifesto funebre, fanno una precisa richiesta: «Con la speranza di realizzare l'ultimo sogno di Andrea, non vi chiediamo fiori, ma un contributo per l'acquisto di dell'ecografo per l'ospedale di Praia a Mare».

L'ultimo atto di generosità

Andrea De Lorenzo, 46 anni, lavorava come infermiere nell'ospedale cittadino, una struttura sanitaria smantellata dalla politica, che ha sempre tentato di difendere con ogni mezzo, fino all’ultimo respiro. Tre giorni prima del disastroso sinistro, che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari, era stato promotore dell'iniziativa "Una pizza solidale per un cuore buono", con cui De Lorenzo e un gruppo di amici e colleghi hanno raccolto fondi utili all'acquisto di un ecografo di ultima generazione da donare proprio all'ospedale di Praia a Mare. La manifestazione ha avuto un enorme successo, anche grazie alle associazioni coinvolte, ma le cifre incassate sono lontane dalla soglia dei circa 20mila utili per coprire interamente la spesa. Ora, nel giorno del suo addio, i famigliari chiedono di onorare la sua memoria dando seguito al suo ultimo, estremo atto di generosità.