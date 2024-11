Cambio di guardia al comando della compagnia dei carabinieri di Scalea. A prendere le redini è il Capitano Andrea Massari, 38enne di origini pugliesi. Il neo-comandante proviene dal Nucleo Investigativo di Lecce, dove ha retto l’incarico di Comandante della 2^ Sezione.

“L’Ufficiale - si legge in una nota - è laureato in giurisprudenza, ha frequentato il corso applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma nel 2010, al termine del quale è stato destinato all’11° Reggimento Carabinieri Puglia in Bari. Successivamente dal 2011 al 2015 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Termini Imerese (PA), per poi giungere al Nucleo Investigativo di Lecce”.



Massari succede a Daniele Nardone, arrivato nella caserma dei Carabinieri di Scalea all'inizio di settembre di un anno fa.