Una donna è stata trovata morta in un appartamento nel centro storico di Trieste. Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio e, secondo quanto scrive il sito TriestePrima, presenterebbe un taglio alla gola.

L'appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori.

Secondo quanto si apprende, nell'appartamento dove è stato trovato il corpo della donna, una anziana, è installato un sistema di telecamere. La figlia della vittima, da remoto, si è collegata al sistema e ha visto la mamma riversa a terra, dunque ha immediatamente allertato i soccorsi.

La zona di via delle Beccherie è piena di botteghe e negozi i cui titolari si sono riversati in strada quando hanno visto arrivare le auto dei carabinieri e i soccorritori. Subito la stradina è stata delimitata da nastri bianco-rossi e ancora adesso all'abitazione possono accedere solo le forze dell'ordine. I carabinieri presidiano l'area.

Una donna è stata fermata nell'ambito delle indagini in corso da parte dei Carabinieri sulla morte di un'anziana trovata priva di vita nel suo appartamento con un taglio alla gola. La donna fermata sarebbe coinvolta nell'omicidio: trova conferma da varie fonti, infatti, che la vittima sarebbe stata uccisa.