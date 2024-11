Il tragico incidente si verificò nell’agosto 2020. Il pensionato di Cologno Monzese si trovava in vacanza nella sua città natale

La Procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio del conducente dell'auto che il 21 agosto 2020 investì mentre attraversava la strada Antonio Leonardo, 83enne pensionato di Cologno Monzese (Milano). Incidente avvenuto proprio a Crotone, città d'origine dell'anziano, che si trovava nella città calabrese in vacanza.

A darne notizia con una nota è lo Studio 3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni a cui si sono affidati la figlia dell'uomo e i due nipoti. Secondo la nota, il gup del Tribunale di Crotone Romina Rizzo ha fissato l'udienza preliminare per il conducente dell'auto, un 45enne accusato di omicidio stradale, per il prossimo 27 aprile.

L'anziano, ex operaio della Magneti Marelli, aveva mantenuto solidi legami con la sua città natale. Erano le 21 del 21 agosto 2020 quando stava attraversando a piedi via Miscello Da Ripe, a Crotone, per raggiungere dall'altro lato della strada "piazzale Nettuno" ed è stato investito dall'auto del 45enne.