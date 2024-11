Di Nicola Schimio non si sa più nulla dallo scorso 27 settembre, quando è uscito di casa per andare in campagna. Le ricerche hanno interessato i paesi vicini e i terreni circostanti, anche con l'impiego di cani molecolari. Del caso si è interessato il programma Chi l'ha visto

Sembra essere stato inghiottito dal nulla Nicola Carmelo Schimio, il 79enne di Nicotera scomparso lo scorso 27 settembre. Dopo una settimana le ricerche non hanno dato alcun esito, mentre continuano gli appelli di familiari e compaesani che non sanno darsi pace. L’uomo è uscito di casa – nella frazione Badia, dove viveva con una badante - nel primissimo pomeriggio di mercoledì 27 settembre per recarsi nella vicina campagna e da allora se ne sono perse le tracce. L’allarme è stato lanciato dopo le 18, quando una nipote recandosi a casa sua non l’ha trovato.

Le ultime immagini che si hanno del signor Nicola, agricoltore e commerciante di prodotti ortofrutticoli in pensione, affetto da demenza senile, lo immortalano intorno alle ore 13:30 mentre con passo lento percorre la strada davanti alla scuola elementare di Badia. Immagini che ieri sera sono state mostrate da Chi l’ha visto, il programma di Rai3 dedicato alla ricerca di persone scomparse, che ha lanciato un ulteriore appello auspicando il ritrovamento dell’anziano.

Al momento della scomparsa, Schimio indossava una felpa grigio scuro, una camicia chiara, dei pantaloni blu scuro e ciabatte blu. Le ricerche hanno interessato Badia e i paesi vicini, case abbandonate, canaloni e tutta la campagna circostante fino a giungere nel territorio di Nicotera Marina. E hanno visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile, Soccorso alpino e speleologico Calabria, Guardia di finanza, cacciatori di Calabria e tantissimi volontari. Impiegati nei giorni scorsi anche un elicottero e unità cinofile.

Appelli sono stati diffusi sui social pure dai sindaci di Nicotera e della vicina Limbadi, affinché chiunque abbia visto qualcosa lo segnali in modo da poter indirizzare meglio le ricerche. Ma di Nicola ancora nessuna traccia, e mentre i giorni passano le speranze si assottigliano.