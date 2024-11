Rapina in una tabaccheria di Nocera Marina. Due uomini, a volto coperto, armati di coltello hanno rinchiuso la commessa in uno stanzino del locale, per poi impadronirsi dell’incasso di mille euro e darsi alla fuga. La donna è riuscita poi a liberarsi e dare l’allarme. I due rapinatori, fuggiti a piedi, si sarebbero però tolti il passamontagna nei pressi della loro auto e potrebbero essere stati inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Falerna.