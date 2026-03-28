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Cronaca

Armi da guerra e clandestine (anche) per la 'ndrangheta: 3 arresti nella Piana di Gioia Tauro 28 marzo 2026

28 marzo, 2026
l’inchiesta

Morte del neonato a Diamante, indagine della Procura per stabilire l’origine dell’arresto cardiaco

La titolare del fascicolo di inchiesta è il sostituto procuratore di Paola Maria Porcelli. Il bimbo si è sentito male intorno all’ora di pranzo e i suoi genitori hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma per il piccolo, nato soltanto dieci giorni fa, non c’è stato nulla da fare
Morte del neonato a Diamante, indagine della Procura per stabilire l’origine dell’arresto cardiaco\n
‘Ndrangheta

Narcotraffico nel Vibonese, parla il pentito: «I Maiolo di Acquaro legati ai Pelle di San Luca e attivi con gli stupefacenti in Abruzzo»

Bartolomeo Arena spiega anche il legame tra alcuni vibonesi e la ‘ndrina delle Preserre rafforzato da comuni periodi di detenzione e “rimpiazzi” in carcere
Giuseppe Baglivo
Narcotraffico nel Vibonese, parla il pentito: «I Maiolo di Acquaro legati ai Pelle di San Luca e attivi con gli stupefacenti in Abruzzo»\n
tragedia sfiorata

Paura nel centro storico di Cosenza: crolla una palazzina alle spalle del Duomo – VIDEO

Cede il muro di una palazzina già interdetta alle spalle di Corso Telesio. Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione per la sicurezza nel centro storico
Redazione
Paura nel centro storico di Cosenza: crolla una palazzina alle spalle del Duomo –\u00A0VIDEO\n
Le carte dell’inchiesta

Morte di Simona Vanessa, una consulenza esclude responsabilità penali nel caso di Rende

Dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Cosenza, la difesa deposita una relazione che scarta annegamento e nesso causale con l’assenza del defibrillatore
Antonio Alizzi
Morte di Simona Vanessa, una consulenza esclude responsabilità penali nel caso di Rende\n

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27 marzo 2026
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27 marzo 2026
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Caro energia, Colacchio riduce la produzione

27 marzo 2026
Ore 12:50
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Carcere di Reggio, una palestra per le donne detenute

27 marzo 2026
Ore 12:56
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27 marzo 2026
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27 marzo 2026
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27 marzo 2026
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27 marzo 2026
Ore 12:50
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Società

Carcere di Reggio, una palestra per le donne detenute

27 marzo 2026
Ore 12:56
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Politica

Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra

27 marzo 2026
Ore 12:54
Reggio, Cannizzaro candidato sindaco del centrodestra
Economia e Lavoro

Il destino dei Tis, circa mille ancora in bilico

27 marzo 2026
Ore 12:51
Il destino dei Tis, circa mille ancora in bilico
Il blitz

Crotone, furto di energia elettrica per 63mila euro in un locale con slot: l’autore finisce in manette

Nella stessa attività scoperta una dipendente in nero e gravi irregolarità igienico-sanitarie: sanzioni per quasi 7mila euro e serrande abbassate. In un altro esercizio 3mila euro di multa e chiusura per 15 giorni per vendita di sigarette ai minori
Redazione Cronaca
28 marzo 2026
Ore 08:51
Crotone, furto di energia elettrica per 63mila euro in un locale con slot: l’autore finisce in manette\n
SS 19

Sicurezza stradale e incolumità pubblica, intervento dei Vigili del Fuoco a Tiriolo

Le operazioni, effettuate su richiesta del sindaco, sono state condotte con il supporto dei volontari della Protezione Civile dell’associazione “Diavoli Rossi” di Tiriolo. Sul posto presenti i Carabinieri
Redazione
28 marzo 2026
Ore 07:34
Sicurezza stradale e incolumità pubblica, intervento dei Vigili del Fuoco a Tiriolo\n
Il blitz

Armi da guerra e clandestine (anche) per la 'ndrangheta: 3 arresti nella Piana di Gioia Tauro

VIDEO | Operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Uno degli indagati è ritenuto vicino alla cosca Molè
Redazione Cronaca
28 marzo 2026
Ore 05:36
Armi da guerra e clandestine (anche) per la 'ndrangheta: 3 arresti nella Piana di Gioia Tauro\n
LA TESTIMONIANZA

Crollo a Cosenza Vecchia, secondo i residenti «un disastro annunciato»

Parlano le persone che abitano nel palazzo vicino: un giovane ha rischiato di essere colpito dal cedimento, una donna pensava si trattasse del terremoto. Intanto l’intera zona è senz’acqua per la rottura della condotta idrica
Francesco La Luna
28 marzo 2026
Ore 05:30
Crollo a Cosenza Vecchia, secondo i residenti «un disastro annunciato»\n
TRAGEDIA IMMANE

Tragedia a Diamante, morto un neonato di pochi giorni

Il piccolo era nato una decina di giorni fa e oggi pomeriggio, intorno all’ora di pranzo, si è sentito male. I suoi genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori
Francesca Lagatta
27 marzo 2026
Ore 14:49
Tragedia a Diamante, morto un neonato di pochi giorni
La sentenza

Sistema Aterp a Catanzaro, tutti assolti in abbreviato: scagionato anche il consigliere comunale Sergio Costanzo – NOMI

Quattro gli imputati per quali l’accusa aveva invocato tre condanne, da due a sei anni di reclusione. Le contestazioni però non hanno retto davanti al gup
Alessia Truzzolillo
27 marzo 2026
Ore 14:21
Sistema Aterp a Catanzaro, tutti assolti in abbreviato: scagionato anche il consigliere comunale Sergio Costanzo –\u00A0NOMI\n
La questione idrica

Subentro Sorical: Codacons avvisa Comune di Catanzaro:« L’acqua un diritto, non toccate i contatori! »

Il vicepresidente Di Lieto diffida i vertici: “Basta con la 'tangente' sulle bollette e il tradimento del Referendum. Il Sindaco inserisca nello Statuto il divieto di profitto sull’acqua.

Redazione
27 marzo 2026
Ore 14:16
Subentro Sorical: Codacons avvisa Comune di Catanzaro:« L’acqua un diritto, non toccate i contatori! »
Il ciclone artico

Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria

Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 10:28
Neve sull’A2 e sulle Statali in Calabria, in corso gli interventi dell’Anas per mettere in sicurezza la rete viaria\n
Le motivazioni

Iacchitè, ecco perché il Riesame di Cosenza ha dissequestrato il blog di Carchidi

Il Tribunale ha revocato l’oscuramento del blog riconducibile a al giornalista: solo tre capi d’imputazione sono «idonei a superare un giudizio prognostico di condanna»
Antonio Alizzi
27 marzo 2026
Ore 09:25
Iacchitè, ecco perché il Riesame di Cosenza ha dissequestrato il blog di Carchidi\n
Il blitz

Vibo, azienda svuotata e beni trasferiti a una nuova società: sequestri per quasi 4 milioni e due indagati

Indagine della Guardia di Finanza su due persone accusate di aver provato a sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori. Sarebbero state accertate anche violazioni fiscali e occultamento delle scritture contabili
Redazione
27 marzo 2026
Ore 08:30
Vibo, azienda\u00A0svuotata e beni trasferiti a una nuova società:\u00A0sequestri per quasi 4 milioni e due indagati\n
l’operazione

Tentante estorsioni per mantenere in carcere i detenuti delle cosche Catarisano di Borgia e Scalise di Decollatura, tre arresti

L’attività investigativa, denominata “Pay Up”, condotta sotto la direzione e il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catanzaro, è stata avviata nel maggio 2025 a seguito della denuncia dei due imprenditori
Redazione
27 marzo 2026
Ore 07:38
Tentante estorsioni per mantenere in carcere i detenuti delle cosche Catarisano di Borgia e Scalise di Decollatura, tre arresti\n
Operazione Pay Up

Tentata estorsione per mantenere i detenuti del clan, tre arresti. Le indagini partite dalla denuncia di due imprenditori

Le misure sono state eseguite nei territori di Catanzaro, Borgia e Gimigliano: nel mirino la cosca Catarisano, ritenuta ancora operativa e collegata alle locali del Crotone
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 07:25
Tentata estorsione per mantenere i detenuti del clan, tre arresti. Le indagini partite dalla denuncia di due imprenditori\n
Controlli del territorio

Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino

Un uomo è stato arrestato e dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma
Redazione Cronaca
27 marzo 2026
Ore 06:14
Nel salotto deteneva una penna-pistola, un arresto a Riace. È il secondo ritrovamento in pochi mesi nel Reggino\n
L’appello

L’acqua è vita, non è distruzione. Allo svincolo di Tarsia il monito alle istituzioni sulla gestione delle aste fluviali  

Dopo la tracimazione del Crati dello scorso 13 febbraio, gli agricoltori danneggiati dal fango espongono alcuni striscioni per tenere alta l’attenzione sulla pulizia di fiumi e torrenti 
Salvatore Bruno
27 marzo 2026
Ore 05:30
L’acqua è vita, non è distruzione. Allo svincolo di Tarsia il\u00A0monito alle istituzioni sulla gestione delle aste fluviali\u00A0\u00A0\n
Caso emblematico

Un pediatra per Beatrice, verso una soluzione per la piccola di Gerocarne. Il papà: «Fate presto, i farmaci stanno finendo»

VIDEO | Dopo l’inchiesta de Il Vibonese che ha rilanciato l'appello dei genitori, le istituzioni si muovono per garantire l'assistenza pediatrica e la prescrizione dei medicinali salvavita che costano fino a 9mila euro. Il sindaco Vivona e il consigliere regionale Pitaro oggi negli uffici dell'Asp
Cristina Iannuzzi
27 marzo 2026
Ore 05:15
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Inchiesta Karpanthos

Le mani della ‘ndrangheta sulla Sila Piccola, chieste 14 condanne per il clan Carpino e la cosca di Cerva – NOMI

Condanne dai due ai 18 anni di reclusione sono state invocate dal pm della Dda di Catanzaro. Contestate estorsioni, traffico di stupefacenti, rapine, riciclaggio, danneggiamenti
Redazione Cronaca
26 marzo 2026
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La sentenza

’Ndrangheta Capitale, 240 anni di carcere nel processo Propaggine a Roma: 24 per il boss Alvaro

I giudici di primo grado riconoscono l’esistenza del primo locale a Roma: l’autorizzazione ottenuta in Calabria da Antonio Carzo per esportare il brand mafioso nel 2015
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UN ALTRO DRAMMA

Donna trovata morta in casa a Praia a Mare, nuovo caso sull’alto Tirreno cosentino

La donna, poco più che sessantenne, non rispondeva da giorni. A dare l’allarme sono stati i vicini. Torna il tema della solitudine tra gli anziani che vivono soli
Francesca Lagatta
26 marzo 2026
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Il report

Epatite A, ipotesi di cozze contaminate importate dall’estero per i casi di Campania e Lazio. Contagi anche in Calabria

Sequestri dei Nas e analisi sui campioni dopo il boom di casi, a marzo 160 totali in Italia. Nuovi episodi tra Catanzaro, Cosenza e Reggio
Redazione Cronaca
26 marzo 2026
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Il processo

Omicidio Chindamo, in aula ascoltato un operaio che lavorava per un nipote di Maria: «Arcieri volle parlare lontano da microspie»

È stato sentito oggi Vasile Girgiz. L’incontro con Ascone dopo l’omicidio e l’episodio del lavoratore con la testa rotta. Le rivelazioni (ritrattate) di Maurizio Oppedisano e le perquisizioni dei carabinieri nell’azienda agricola
Alessia Truzzolillo
26 marzo 2026
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