Armi da guerra e clandestine (anche) per la 'ndrangheta: 3 arresti nella Piana di Gioia Tauro 28 marzo 2026

La titolare del fascicolo di inchiesta è il sostituto procuratore di Paola Maria Porcelli. Il bimbo si è sentito male intorno all’ora di pranzo e i suoi genitori hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma per il piccolo, nato soltanto dieci giorni fa, non c’è stato nulla da fare
Nella stessa attività scoperta una dipendente in nero e gravi irregolarità igienico-sanitarie: sanzioni per quasi 7mila euro e serrande abbassate. In un altro esercizio 3mila euro di multa e chiusura per 15 giorni per vendita di sigarette ai minori
Le operazioni, effettuate su richiesta del sindaco, sono state condotte con il supporto dei volontari della Protezione Civile dell’associazione “Diavoli Rossi” di Tiriolo. Sul posto presenti i Carabinieri
Parlano le persone che abitano nel palazzo vicino: un giovane ha rischiato di essere colpito dal cedimento, una donna pensava si trattasse del terremoto. Intanto l’intera zona è senz’acqua per la rottura della condotta idrica
Il piccolo era nato una decina di giorni fa e oggi pomeriggio, intorno all’ora di pranzo, si è sentito male. I suoi genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori
Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento
Indagine della Guardia di Finanza su due persone accusate di aver provato a sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori. Sarebbero state accertate anche violazioni fiscali e occultamento delle scritture contabili
L’attività investigativa, denominata “Pay Up”, condotta sotto la direzione e il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catanzaro, è stata avviata nel maggio 2025 a seguito della denuncia dei due imprenditori
VIDEO | Dopo l’inchiesta de Il Vibonese che ha rilanciato l'appello dei genitori, le istituzioni si muovono per garantire l'assistenza pediatrica e la prescrizione dei medicinali salvavita che costano fino a 9mila euro. Il sindaco Vivona e il consigliere regionale Pitaro oggi negli uffici dell'Asp
È stato sentito oggi Vasile Girgiz. L’incontro con Ascone dopo l’omicidio e l’episodio del lavoratore con la testa rotta. Le rivelazioni (ritrattate) di Maurizio Oppedisano e le perquisizioni dei carabinieri nell’azienda agricola