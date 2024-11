L’inchiesta che coinvolge il manager, scelto pochi giorni fa da Occhiuto per guidare l’Agenzia regionale per l’ambiente, riguarda l’attività svolta quando era docente e prorettore di un’università privata

«Il professor Carlo Maria Medaglia - raggiunto oggi da una misura cautelare, a seguito di un’inchiesta della Procura di Roma e della Guardia di Finanza - non ha ancora lavorato un solo giorno in Arpacal». È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione Calabria.

«Il decreto del presidente della Giunta regionale indispensabile per ratificare la sua nomina, infatti - si legge -, non è stato ancora firmato dal governatore Roberto Occhiuto».

«In considerazione dei fatti emersi nelle ultime ore - conclude la nota -, il Dpgr non verrà emanato e la delibera attraverso la quale la Giunta aveva individuato il professor Carlo Maria Medaglia come nuovo commissario straordinario dell’Arpacal verrà revocata».