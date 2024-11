Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio espletati dalla polizia di Gioia Tauro è stato rintracciato a San Ferdinando un cittadino bulgaro destinatario di mandato di arresto europeo.

L’uomo è stato notato dagli agenti in servizio di volante mentre si trovava a San Ferdinando. Il suo tentare di dileguarsi alla vista dell’auto della Polizia ha convinto gli Agenti a raggiungere l’uomo e fermarlo per un controllo, all’esito del quale si è potuto accertare che il cittadino bulgaro era segnalato nel suo paese di origine e destinatario di un ordine di cattura per svariati reati contro il patrimonio commessi in Bulgaria. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.