Le parole della premier sul blitz che ha portato a 79 misure cautelari: «Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
bbr
«Un colpo durissimo quello inferto alla 'ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l'impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all'arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega».
Così la premier Giorgia Meloni in un post su X. «La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo», assicura infine la presidente del Consiglio.