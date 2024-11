E’ stato tradotto nel carcere di Cosenza Carmine Longo, 39 anni, con l’accusa di aver scippato nello scorso mese di febbraio una signora cinquantenne in pieno centro città.

COSENZA – L’arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia di stato. Il malvivente, con precedenti specifici è già sottoposto alla misura dei domiciliari per analogo reato, è stato individuato dopo le attività di indagine svolte dagli agenti in divisa. Gli indizi raccolti sono stati sufficienti per l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip Branda su richiesta del Pm Bruno Tridico della Procura di Cosenza.