La Berkshire Hathaway International Insurance Limited ha vinto anche in secondo grado la battaglia legale ingaggiata contro la AmTrust Assicurazioni e ha infine ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione della gara indetta dalla Regione Calabria per la copertura assicurativa. In estrema sintesi, tutte le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi da qualche giorno non sono più provviste di copertura assicurativa che, in genere, le tutela dai rischi di risarcimento danni per cause per lo più di responsabilità medica.

Battaglia legale

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto entrambi gli appelli proposti da AmTrust e Regione Calabria per ottenere la riforma della sentenza del Tar che, già in primo grado, aveva dato ragione alla Berkshire e annullato la gara che nel dicembre 2021 la Sua aveva aggiudicato ad AmTrust. I giudici di Palazzo Spada hanno giudicato i due appelli infondati e confermato integralmente la sentenza del Tar.

L'impugnativa

La Berkshire si era classificata seconda e aveva impugnato gli atti di gara muovendo nello specifico quattro censure. In primo luogo, la sussistenza del conflitto di interesse per «commistione tra i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento e quelli coinvolti nell’affidamento». Secondariamente, aveva contestato «la non conformità al bando dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché l’assenza della dichiarazione di sottoscrizione del 100% dei rischi e della dichiarazione di vincolo all’offerta per 240 giorni».

Le censure

Inoltre, aveva dedotto «l’illegittimità della lex specialis, con riferimento alla formula scelta dalla Sua, ai fini della determinazione del punteggio da assegnare per il criterio di valutazione sulla franchigia per sinistro» e infine ha lamentato «il difetto d’istruttoria e di motivazione, con riguardo al punteggio assegnato all’offerta dell’aggiudicatario per il criterio n. 10 riguardante il percorso formativo a favore del personale delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria».

Nuova mazzata sui bilanci

Il principale effetto a cascata dell'annullamento della gara è che adesso le aziende saranno costrette ad autoassicurarsi almeno fin quando la Regione non deciderà di espletare una nuova gara. In particolare, dovranno sostenere con fondi dei propri bilanci le spese per il risarcimento del danno o comunque accantonare prudenzialmente delle somme nei fondi rischi per liquidarle in caso di soccombenza in giudizio. Ma non è l'unico effetto collaterale, finora è sempre stata l'assicurazione a farsi carico dell'istruttoria delle pratiche per valutare il danno e quantificare il risarcimento. Adesso tutta questa mole di lavoro amministrativo graverà sugli uffici amministrativi.