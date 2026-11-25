L'azione di contrasto svolta dagli inquirenti nei confronti dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ha inflitto un colpo durissimo alle casse della consorteria guidata da Cosimo Cordì e Francesco Cua. Ad emergere una strategia di fuoco impressionante. Dalle carte si evincono diversi eventi ma in particolare a Locri, le forze dell'ordine sono riuscite a portare a termine un imponente sequestro di oltre cinque milioni di euro in contanti, una somma direttamente riconducibile ai proventi delle incessanti attività illecite del gruppo. La perdita di questo enorme capitale ha scosso i vertici del sodalizio, che non si sono tuttavia rassegnati alla confisca ma hanno immediatamente avviato la pianificazione di una risposta armata per recuperare l'intera cifra.



Il commando pugliese e il progetto del blitz armato

Di fronte alla necessità di riappropriarsi del denaro sequestrato, la regia strategica promossa da Francesco Cua e Cosimo Cordì ha concepito un piano d'azione ad alto rischio. Dagli atti giudiziari emerge infatti il progetto di eseguire un vero e proprio assalto armato direttamente al tribunale di Locri luogo di custodia dove la somma era stata depositata dalle autorità. Per garantire l'esito di un'operazione di tale portata, i vertici della consorteria non intendevano limitarsi alle forze locali, ma avevano pianificato il coinvolgimento e l'ingaggio operativo di un gruppo armato specializzato proveniente dalla Puglia.

Un arsenale da guerra: I kalashnikov e il ruolo dei logisti

La concreta fattibilità di azioni militari così complesse riposava sull'imponente disponibilità di armi da fuoco, sia comuni che da guerra, mantenuta costantemente dall'associazione tra la Calabria e la Puglia. Nel territorio pugliese, sodali come Salvatore Casanova e Gaetano Amoruso gestivano la detenzione di ben dieci fucili d'assalto Kalashnikov AK-47. Contemporaneamente, nella roccaforte calabrese di Careri, lo stesso Francesco Cua disponeva di una riserva di altri dodici Kalashnikov. La logistica e l'approvvigionamento dell'arsenale erano affidati a Emilio Fonti, stretto collaboratore di Cosimo Cordì, incaricato di procurare e trasportare armi, relative munizioni e lotti da mezzo chilo di esplosivo al plastico rinvenuti a Siderno. Tra il materiale d'offesa figuravano anche quattro scatole di proiettili calibro 7,62 destinati ai mitra Kalashnikov, successivamente cedute a Giacomo Morabito.



La riserva strategica in vista della faida

L'accumulo di un arsenale bellico di questa entità non serviva soltanto a sostenere le attività di narcotraffico o ad assicurare la protezione dei crediti derivanti dallo smercio di stupefacenti. Le intercettazioni evidenziano una visione strategica di lungo periodo da parte dei capi dell'organizzazione. In particolare, Francesco Cua sottolineava l'importanza di custodire e mantenere intatto l'arsenale di armi in Calabria, esprimendo l'auspicio di non doverlo impiegare nelle dinamiche quotidiane per conservarlo pronto ed efficiente nell'eventualità che potesse esplodere un'improvvisa e violenta faida mafiosa.