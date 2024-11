L'uomo è ritenuto elemento di spicco della cosca di 'ndrangheta 'Ficara-Latella' operante nella zona sud della città. Dovrà scontare una pena di quattro anni

Con l'accusa di associazione di tipo mafioso i carabinieri di Reggio Calabria hanno tratto in arresto Latella Antonino, di anni 67 già noto alle Forze del'ordine e ritenuto esponente di spicco della cosca di 'ndrangheta "Ficara-Latella" operante nella zona sud della città. L'arresto è avvenuto in esecuzione all'ordine di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura Generale della Repubblica. Il settantasettenne dovrà scontare una pena complessiva residua di anni 4, in ordine ai reati commessi tra il 1992 al 2011.