In Italia si è innocenti fino a prova contraria. Ma cosa succede quando, al termine di un lungo processo, una sentenza definitiva stabilisce che il fatto per il quale si è stati accusati non sussiste? Che quelle somme che si presumeva fossero state incassate indebitamente erano invece dovute? Verrebbe da pensare che la vicenda giudiziaria possa considerarsi conclusa, che non ci sia più nulla da contestare e, soprattutto, nulla da restituire.

Non necessariamente. Almeno a giudicare da quanto accaduto allo Studio Radiologico di Siderno, struttura sanitaria privata accreditata finita nel 2019 al centro di un'inchiesta sui presunti doppi pagamenti effettuati dall'Asp di Reggio Calabria.

La società, assolta in sede penale perché il fatto non sussiste, è tuttora tenuta, in solido con gli altri condannati dalla Corte dei Conti, a risarcire all'azienda sanitaria oltre quattro milioni di euro. Gli stessi soldi che, secondo la sentenza penale ormai irrevocabile, aveva legittimamente incassato.

La vicenda, per quanto paradossale e per certi versi anche difficile da immaginare, è invece estremamente reale ed è raccontato dalle sentenze dei due diversi procedimenti. In mezzo, ci sono 46 giorni, diversi pareri e delle interpretazioni che hanno portato a due conclusioni diametralmente opposte: un caso di cui ridere, se in mezzo non vi fossero 4 milioni di euro da pagare.

Nessun doppio pagamento: la vicenda giudiziaria dello Studio Radiologico di Siderno

La vicenda ha origine nel 2015 quando l'Asp di Reggio Calabria, nell'ambito delle procedure per la definizione del debito pregresso, sottoscrive un accordo transattivo con lo Studio Radiologico di Siderno. L'azienda sanitaria riconosce alla struttura un credito di oltre 5,8 milioni di euro per prestazioni sanitarie, che diventano quasi otto milioni aggiungendo interessi e spese legali. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, però, una parte di quelle somme sarebbe stata già incassata dalla società, direttamente o attraverso operatori finanziari ai quali erano stati ceduti i crediti. Un doppio pagamento da oltre quattro milioni di euro, dal quale prendono origine due procedimenti paralleli, uno penale e l'altro davanti alla Corte dei Conti.

Nel dicembre del 2022 arriva la condanna penale di primo grado. Il 15 luglio 2025, però, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ribalta la sentenza e assolve tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Assolve anche lo Studio Radiologico dall'illecito amministrativo contestato, revoca la confisca, dispone la restituzione di quanto sequestrato e cancella le statuizioni civili. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici scrivono testualmente che “le somme erano dovute e sono state pagate con il mandato di pagamento n. 5756 del 3 aprile 2015”, sottolineando inoltre la “legittimità del pagamento”. A questa sentenza non è seguita nessuna impugnazione, neanche da parte della Procura e di conseguenza il 28 novembre 2025 la sentenza è divenuta irrevocabile: il fatto non sussiste, i quattro milioni erano dovuti e non ci sono stati doppi pagamenti.

La sentenza della Corte dei Conti: i quattro milioni vanno restituiti

Parallelamente al processo penale si è svolto quello contabile. Nel dicembre del 2023 la Corte dei Conti aveva condannato lo Studio Radiologico, Francesco Fiscer e i due ex dirigenti dell'Asp Ermete Tripodi e Pasquale Staltari a risarcire in solido all'azienda sanitaria 4.020.225,75 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi. La condanna viene confermata in appello il 30 maggio 2025.

È proprio qui, però, che si crea il corto circuito tra i due diversi organi di giudizio: la sentenza della Corte dei Conti arriva 46 giorni prima del pronunciamento con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria assolve tutti gli imputati. Potrebbe anche essere normale, nell’ordinamento italiano, essere assolti da un'accusa penale e dover comunque risarcire un danno: i due procedimenti sono autonomi e rispondono a presupposti e finalità differenti. Ma qui il paradosso è un altro. Per i giudici contabili quei quattro milioni rappresentano un pagamento indebito, un danno arrecato alle casse pubbliche: per i giudici penali, invece, il pagamento era legittimo e le somme erano dovute.

A questo punto, è lo stesso Studio Radiologico insieme ai condannati a presentare ricorso per chiedere la revocazione della sentenza: una cosa apparentemente semplice, che però viene rispedita al mittente con una motivazione che merita di essere letta.

Il paradosso del «rinvenimento»: la sentenza non esisteva e dunque non può essere utilizzata

Il 14 luglio 2026 viene depositata la sentenza n. 119 della Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti. Sessantotto pagine nelle quali i giudici spiegano perché l'assoluzione penale definitiva non consenta di riaprire il procedimento contabile. Il Codice di giustizia contabile prevede, tra le circostanze che possono giustificare la revocazione di una sentenza, il rinvenimento di uno o più documenti decisivi che non è stato possibile produrre durante il processo per cause di forza maggiore.

Quale documento potrebbe essere più rilevante, secondo le difese, di una sentenza definitiva che esclude la sussistenza dei fatti contestati e riconosce la legittimità dei pagamenti sui quali si fonda la condanna per danno erariale? Per la Corte dei Conti, tuttavia, una sentenza penale, in quanto provvedimento decisorio, non rientra nella definizione di documento prevista dalla norma. Sembra assurdo: se un fatto non sussiste, non è successo, se quei soldi non li ho incassati ingiustamente, cosa serve di più ad avvalorare la mia tesi se non una sentenza definitiva?

Pur ammettendo che vi rientri, però, c’è un secondo problema illustrato dai giudici nella sentenza: «Il rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi, postula la preesistenza del documento alla sentenza revocanda, non potendosi “rinvenire” un documento che non preesiste».

Lo Studio Radiologico non ha potuto produrre la sentenza di assoluzione nel processo contabile perché il processo penale era ancora in corso. Quando però quella sentenza è stata pronunciata, ed è diventata definitiva, non ha potuto utilizzarla per chiedere la revocazione della condanna proprio perché, al momento del precedente giudizio, quella sentenza non esisteva. Neanche il fatto che fosse materialmente impossibile produrre una sentenza non ancora pronunciata costituisce, secondo la Corte dei Conti, una causa di forza maggiore: anche questa, infatti, presupporrebbe l'esistenza del documento.

Sembra assurdo leggere una cosa del genere ma pare proprio così: paradossalmente, se si fosse trovato un foglietto nascosto, un appunto o un qualsiasi documento vecchio ma a prova di una tesi, si sarebbe potuto approfondire nuovamente la questione. Ma anche se è una sentenza definitiva, non vale: non è stato rinvenuto un documento esistente, quindi la Corte dei Conti ritiene che manchino i presupposti per riaprire il processo.

Stessa inchiesta, conseguenze differenti: 46 giorni che costano 4 milioni

A rendere ancora più singolare la vicenda è quanto accaduto ad altri otto soggetti coinvolti nella stessa inchiesta. Nel dicembre del 2023, quando la Corte dei Conti aveva pronunciato la prima condanna nei confronti dello Studio Radiologico, aveva contestualmente dichiarato improcedibile il giudizio nei confronti di altri otto soggetti. Il motivo? Erano già stati assolti definitivamente in sede penale, con la formula «per non aver commesso il fatto».

Quindi, ragionando per assurdo, se la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria fosse intervenuta prima della sentenza della Corte dei Conti sarebbe stato possibile arrivare a una conclusione diversa: in questo caso invece è arrivata 46 giorni dopo, quindi non è possibile. Tocca pagare i 4 milioni, nessuna via di uscita.

La Corte dei Conti respinge anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma. A prevalere, secondo i giudici, devono essere i principi della certezza del diritto, della stabilità delle situazioni giuridiche e della ragionevole durata del processo.

La Cassazione non può stabilire chi abbia ragione

A dirimere la questione non può intervenire neanche la Cassazione, alla quale lo Studio Radiologico si era rivolto impugnando la condanna contabile. L'ordinanza delle Sezioni Unite viene pubblicata lo stesso giorno della sentenza sulla revocazione, il 14 luglio 2026. Anche in questo caso il ricorso viene rigettato.

Il motivo risiede nell'articolo 111 della Costituzione, che consente di impugnare in Cassazione le sentenze della Corte dei Conti soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. In sostanza, la Suprema Corte può stabilire se la Corte dei Conti avesse il potere di giudicare quella vicenda, ma non può riesaminare nel merito le prove sulle quali si è fondata la condanna.

Neanche l'eventuale incoerenza tra un'assoluzione penale e una condanna contabile relativa alla medesima condotta, spiegano le Sezioni Unite, costituisce una violazione dei limiti della giurisdizione del giudice contabile. La Cassazione riconosce dunque che la Corte dei Conti aveva il potere di giudicare la vicenda, senza poter effettuare un nuovo accertamento sull'effettiva esistenza dei doppi pagamenti alla luce della successiva assoluzione penale.

Assolti definitivamente, ma resta un conto da quattro milioni di euro

Adesso la palla è passata alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, alla quale lo Studio Radiologico si è rivolto come ultima ratio, ma i tempi sono come spesso accade molto lunghi. In Italia, per ora, la vicenda si è conclusa in maniera paradossale: lo Stato italiano ha prodotto due sentenze che raccontano due realtà differenti. In una c'è scritto che lo Studio Radiologico ha legittimamente incassato le somme che gli spettavano. Nell'altra che ha provocato un danno alle casse pubbliche da oltre quattro milioni di euro, proprio incassando quelle somme che gli erano dovute.

Non solo: lo Studio Radiologico, tutt’ora impegnato nel pagamento di questa somma, non può nemmeno fermarsi. Essendo stato riconosciuto colpevole dalla Corte dei Conti, il mancato rispetto del piano di rateizzazione per il pagamento della sanzione porterebbe ad una morosità nei confronti dello Stato, con la conseguenza di non poter più erogare i suoi servizi e di non poter più ricevere rimborsi dall’Asp di Reggio Calabria e dunque dallo stato. Quello stesso stato che tra i suoi principi ha la certezza del diritto. E che, allo stesso tempo, con un tribunale ha detto che non sei colpevole e con l’altro il contrario. Direte voi, come è mai possibile che non si debba tornare a discutere nel merito della questione? Ci sarebbe da ridere, se non fosse tutto drammaticamente vero.