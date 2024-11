Il presidente della comunità d'ambito è critico verso l'assessore regionale per l'annuncio mezzo stampa della costruzione del nuovo ecodistretto

Si preannuncia una riunione infuocata dell'assemblea di sindaci dell'Ato di Cosenza in programma domani. Il presidente, Marcello Manna, ha infatti invitato all'incontro l'assessore regionale all'Ambiente, Sergio De Caprio, per comunicare ufficialmente la scelta di allocare nel Comune di Villapiana il nuovo ecodistretto, scelta già annunciata alla stampa.

Manna in una nota si chiede «chi abbia optato per tale scelta e se il commissario a suo tempo nominato sia al corrente della novità». «I luoghi istituzionali - scrive il presidente Manna - sono i più idonei per un confronto costruttivo sull'individuazione delle migliori soluzioni possibili».

«Siamo ancora qui a ribadire l'urgenza di dare corso alle procedure per la realizzazione della impiantistica pubblica - aggiunge - abbiamo più volte scritto all'assessore, sottolineando come questa comunità d'ambito patisca un blocco del sistema di gestione dei rifiuti. Qualora ci siano state inadeguatezze e si conoscono i responsabili di tale situazione, ci pare opportuno che l'assessore venga in assemblea e informi noi sindaci e i nostri cittadini su quanto sta accadendo».

«Siamo sommersi dai rifiuti - conclude Marcello Manna - e costretti a smaltirli fuori Regione con costi elevati e non sostenibili. Non è questo il tempo dei proclami ma di agire per la nostra comunità»