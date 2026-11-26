Le vittime erano impegnate in attività professionali nel settore della difesa. Il ministero della Difesa kuwaitiano ha riferito anche del ferimento di un cittadino locale e di un pakistano

Due cittadini italiani hanno perso la vita in seguito a un attacco iraniano in Kuwait. Le vittime, secondo quanto riferito dall'Ansa, sono due tecnici civili della Rheinmetall, gruppo industriale tedesco specializzato nel settore della difesa.

Nel corso dell'attacco, che ha interessato una struttura strategica del Paese del Golfo, sono rimaste ferite anche altre due persone, un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.

A rendere noto l'accaduto è stato il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait, Saud Abdulaziz Al-Otayan, attraverso una comunicazione diffusa sui canali ufficiali delle forze armate. I feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre sono stati registrati anche danni materiali.

In un primo momento i due connazionali erano stati indicati tra i feriti. Successivamente è emersa la notizia del loro decesso. Non sono state ancora diffuse le generalità delle vittime.