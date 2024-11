Rinvenute scritte offensive e ingiuriose davanti l’uscio di casa del sindaco Giuseppe Geraci

Scritte intimidatorie, ingiuriose, offensive ed oltraggiose davanti l'uscio di casa del Sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci a Schiavonea. La scoperta ieri mattina. Ignoti hanno operato nella notte, ricorrendo all'utilizzo di bombolette spray, imbrattando i muri dei due cancelli d'ingresso primario e secondario, ed il confinante muro di recinzione dell'oratorio San Leonardo. In corso l’analisi del sistema di video sorveglianza per cercare di identificare gli autori.

"Questo grave fatto, unito ad altri, verificatisi in precedenza, denotano il dilagante ripudio dei sacrosanti valori della convivenza civile, del rispetto delle regole e della civiltà democratica e mirano a delegittimare le istituzioni e a destabilizzare gli equilibri, in primis quello sociale, che, tra notevoli difficoltà, l'Esecutivo Geraci sta tentando di ripristinare. La volontà deve essere ancor più di prima quella di proseguire sul cammino di trasparenza e buona amministrazione avviato. La maggioranza, gli amministratori e tutti i cittadini onesti e per bene che contraddistinguono questa grande Città non si faranno certamente intimidire da questi tentativi di aggressione alla serenità sociale. L'obiettivo resta l'interesse generale e continuare a restituire a Corigliano la dignità e la forza della sua storia, della sua cultura e della sua civiltà" si legge in una nota.