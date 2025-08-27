«Come ho detto anche l'altra volta, quando ho subito l’altro attentato, non mi hanno fatto niente».
Il sindaco di Cinquefrondi, nel Reggino, Michele Conia, è stato vittima dell’ennesimo atto intimidatorio. Nel pomeriggio, verso le ore 14, sono stati scoperti tre incendi in tre punti diversi sullo stesso terreno di famiglia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno accertato la natura dolosa del rogo appiccato da parte di ignoti.

«Continuo a testa alta a fare quello che ho sempre fatto– afferma ai nostri microfoni l’amministratore locale -. Sono atti brutti che sicuramente fanno male, perché colpiscono tutta la famiglia. Ma non ci fermeranno e continueremo nel nostro percorso politico amministrativo».

Il vile attacco subito dall’amministratore locale ha suscitato sdegno tra la comunità e un’ondata di attestati di vicinanza e solidarietà per lui e i suoi famigliari.