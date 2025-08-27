Ennesimo attentato rivolto verso il primo cittadino: «Farò quello che ho sempre fatto. Non ci fermeranno». Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che hanno accertato la natura dolosa delle fiamme

«Come ho detto anche l'altra volta, quando ho subito l’altro attentato, non mi hanno fatto niente».

Il sindaco di Cinquefrondi, nel Reggino, Michele Conia, è stato vittima dell’ennesimo atto intimidatorio. Nel pomeriggio, verso le ore 14, sono stati scoperti tre incendi in tre punti diversi sullo stesso terreno di famiglia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno accertato la natura dolosa del rogo appiccato da parte di ignoti.

«Continuo a testa alta a fare quello che ho sempre fatto– afferma ai nostri microfoni l’amministratore locale -. Sono atti brutti che sicuramente fanno male, perché colpiscono tutta la famiglia. Ma non ci fermeranno e continueremo nel nostro percorso politico amministrativo».

Il vile attacco subito dall’amministratore locale ha suscitato sdegno tra la comunità e un’ondata di attestati di vicinanza e solidarietà per lui e i suoi famigliari.