Il treno, che ha urtato contro un estintore, è ripartito dopo 50 minuti, mentre per gli altri convogli è stato necessario istituire un servizio sostitutivo per il trasporto dei passeggeri

Sarebbe arrivato a destinazione una manciata di chilometri più tardi, ma il convoglio partito ieri pomeriggio dalla stazione di Reggio Calabria e diretto ha Paola ha dovuto fermarsi a lungo per un guasto alla condotta dell'alimentazione dopo aver urtato contro un estintore sui binari nella galleria Santomarco. Il tunnel era balzato alle cronache per un incidente ferroviario accaduto quasi un anno fa, quando si era verificato un deragliamento proprio in quel punto, provocando una decina di feriti.

Dopo la brusca frenata, ieri il macchinista ha dato l'allarme e poco dopo gli uomini della Polfer e della Rfi, la Rete Ferroviaria Italia, sono giunti sul posto per una breve ricognizione. A quanto pare molti estintori erano stati staccati dalle nicchie, il che ha fatto intendere agli investigatori che si trattasse di un possibile atto vandalico. Ad ogni modo, i tecnici, invece, sono riusciti a riparare il danno in modo celere e così il treno è ripartito dopo una cinquantina di minuti di stop forzato.

Disagi e ritardi per i passeggeri

La linea Cosenza-Paola si estende su di un unico binario e pertanto gli altri convogli hanno subito enormi ritardi, soprattutto perché i tecnici hanno lavorato a lungo per ritrovare tutti gli estintori e rimetterli al loro posto, ma soprattutto per verificare che fossero ancora integri.

Fortunatamente Tranitalia ha istituito un servizio sostitutivo con l'invio di pullman che hanno consentito comunque ai passeggeri di arrivare a destinazione senza attendere tempi biblici.

Un possibile atto vandalico

Non ci sono altre spiegazioni, le modalità del ritrovamento fanno presupporre che l'episodio sia frutto di un atto vandalico. Bisogna solo capire come e quando qualcuno possa essersi introdotto nella galleria per staccare i dispositivi dai loro supporti e avere il tempo di lasciarli lungo un breve tragitto senza essere travolto da un treno in corsa. Una bravata che si sarebbe potuta trasformare in una immane tragedia.