La vittima, una giovane 17enne, sarebbe morta travolta da un’utilitaria in Via Lucrezia della Valle a Catanzaro. Ferita anche un'amica che era con lei

Gravissimo incidente ha coinvolto due minorenni questa sera a Catanzaro. Ad avere la peggio una ragazza di 17enne, morta sul colpo dopo essere stata travolta da una utilitaria in via Lucrezia del Valle, trafficata via di Catanzaro. La vittima è Andrea Faràgò. Con lei una coetanea a sua volta colpita, ferita ma non in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTO - LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE CONFERMANO, ANDREA INVESTITA SULLE STRISCE



Le due ragazze, secondo la prima ricostruzione, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una macchina le ha travolte. L'automobilista ha dichiarato di non aver visto le ragazze, e subito dopo l'impatto si è fermato per prestare i primi soccorsi.