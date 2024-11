Un giovane, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto . L'impatto è avvenuto all'altezza del comune di San Nicola Arcella

Negli ultimi 15 giorni si sono registrati almeno 5 incidenti stradali, di cui 2 rivelatisi mortali. E' il triste primato della strada statale 18 - Tirrena Inferiore, che nel tardo pomeriggio di ieri, all'altezza del comune di San Nicola Arcella, è diventato nuovamente teatro di un drammatico sinistro. Per fortuna, il conducente dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente di ieri non si trova in pericolo di vita, anche se le ferite riportate hanno necessitato dell'ingresso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cetraro, dove è giunto trasportato da un'ambulanza del 118. Si tratta dell'ennesimo episodio avvenuto su un'arteria stradale ribattezzata "strada della morte" a causa degli innumerevoli incidenti a cui si assiste quotidianamente.

L'incidente

Intorno alle 18 di ieri pomeriggio, l'auto sulla quale viaggiava un giovane diretto verso nord, è sbandata all'altezza del comune di San Nicola Arcella, nei pressi del viadotto Canal Grande, finendo violentemente contro il guard rail. L'impatto ha fatto ribaltare l'auto su sé stessa per più volte e solo per una fortuita coincidenza la carambola non ha coinvolto i veicoli in transito. Il 22enne è stato subito soccorso e, nonostante il grande spavento, le sue condizioni non hanno mai destato preoccupazione. Sul posto sono giunti immediatamente anche i carabinieri della Compagnia di Scalea per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini, ma da quanto si apprende sembrerebbe che non ci sia nessun altro veicolo coinvolto nella vicenda. Il giovane, che si trovava alla guida di una Ford Fiesta, se la caverà con qualche giorno di prognosi.