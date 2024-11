Incidente nella notte sulla statale 106. Il centauro è stato trasportato nell'ospedale di Cosenza. Lievi escoriazioni per altre due persone

Scontro nella notte auto-moto lungo la statale 106 jonica all'altezza di contrada Momena in territorio di Rossano.

Un centauro appena 16enne (C. S.) versa in gravi condizioni all'Annunziata di Cosenza dove è stato trasferito d'urgenza. Sul posto carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Lievi escoriazioni per i passeggeri dell'auto.

Si lavora sulla dinamica dell'incidente.