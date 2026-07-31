Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Reparto Territoriale, che hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell'incendio

Un'autovettura è stata distrutta da un incendio divampato nella serata di ieri nell'area centrale di Corigliano Scalo. Il rogo ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende corpo anche quella del gesto doloso, anche se saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l'esatta origine delle fiamme.

L'autovettura è andata completamente distrutta. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite. Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno acquisendo ogni elemento utile, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.