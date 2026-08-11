Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Pesanti ripercussioni sul traffico cittadino proprio nei giorni di maggiore presenza di turisti

Auto in fiamme questa mattina nel pieno centro di Tropea, con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Intorno alle 9.30 un veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme lungo viale Stazione, proprio in prossimità dell’inizio della Zona a traffico limitato.

Il rogo si è sviluppato rapidamente, interessando completamente il mezzo e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio è stato estinto in tempi relativamente brevi, evitando che potesse propagarsi ulteriormente.

Traffico paralizzato nel centro di Tropea

L’episodio ha però avuto forti conseguenze sulla viabilità cittadina. La posizione dell’auto, lungo una delle principali direttrici di accesso al centro e a ridosso della Ztl, ha infatti provocato rallentamenti e lunghe code, paralizzando il traffico nella zona.

Una situazione resa ancora più complicata dal periodo dell’anno. Tropea sta vivendo proprio in questi giorni uno dei momenti di maggiore afflusso turistico della stagione estiva, con migliaia di vacanzieri e visitatori che quotidianamente raggiungono il centro storico, le spiagge e le strutture ricettive della città. Il conseguente aumento del numero di veicoli in circolazione ha quindi amplificato le ripercussioni provocate dall’incendio.

Accertamenti sulle cause del rogo

Restano adesso da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio dell’automobile. Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine delle fiamme e, al momento, non viene esclusa l’ipotesi di un guasto o comunque di una causa accidentale.

L’episodio si è verificato peraltro durante una fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, con il caldo che in questi giorni sta interessando il Vibonese e più in generale la Calabria. Saranno tuttavia gli accertamenti effettuati sul mezzo a stabilire con precisione cosa abbia innescato il rogo.