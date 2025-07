Auto in fiamme sull’autostrada A2 tra Altilia e Rogliano in direzione nord. Come documentato dalla foto, la peugeout bianca è stata completamente avvolta dall’incendio e sulla vettura si è alzata una lunga e intensa nube di fumo nero.

Fortunatamente, l’autista dell’auto, prima di mettersi in salvo, è riuscito a condurre il veicolo fuori dalla corsia. A causa dell’incendio della vettura, nel tratto interessato si sono registrati circa due chilometri di coda, considerata anche la presenza di cantieri di manutenzione. Sul posto, sono intervenuti vigili del fuoco, Anas, Polizia stradale e 118.