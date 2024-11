Potrebbe essere un colpo di sonno la causa di un incidente stradale verificatosi nel corso della notte tra domenica 15 e lunedì 16 luglio lungo la statale 107 all’altezza del bivio per San Fili. Una Renault Clio, intorno alle 2,30 per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e si è capottata. A bordo viaggiavano tre persone. Pressoché illeso il conducente, mentre gli altri due occupanti hanno riportato fratture al viso e alle costole. Trasportati tempestivamente in ospedale a Cosenza, non sono in pericolo di vita. Per liberarli dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.