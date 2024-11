Aveva in casa una pistola semiautomatica 9ž21, con caricatore e munizioni, pronta per essere usata. Un 69enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, nell'area urbana di Rossano.

La pistola è stata trovata nell'abitazione dell'uomo nel corso di una perquisizione predisposta dai carabinieri nell'ambito delle azioni mirate al contrasto della criminalità e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. L' arma sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per accertare se sia stata utilizzata in episodi criminosi. L'uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari