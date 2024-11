I due turisti tedeschi erano partiti dal Cilento per raggiungere Atene

Sarebbe stato avvistato sulla spiaggia di Acquappesa il corpo di uno dei due turisti tedeschi rimasti coinvolti in un incidente in mare a Cetraro, nel Tirreno Cosentino. Le ricerche sono state portate avanti dalla Capitaneria di porto e dai carabinieri. Ferita invece una seconda persona ricoverata all’ospedale di Cetraro. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbarcazione nella tarda serata di ieri si sarebbe trovata in difficoltà per il mare mosso a causa del maltempo schiantandosi contro gli scogli.