Guardia costiera di Crotone ha soccorso una barca a vela in difficoltà in prossimità della costa crotonese. La barca, battente bandiera svedese, con il motore in avaria ed impossibilitata ad ammainare le vele, era in navigazione nello specchio d'acqua antistante la località Gabella, nel comune di Crotone.



La motovedetta Sar Cp 321 ha raggiunto l'unità, accertando la presenza a bordo di un solo occupante, un cittadino austriaco di 85 anni, che era trovava in difficoltà nel governare l'imbarcazione a causa dell'avaria agli apparati di propulsione e dell'impossibilità di ridurre la velatura. Viste le condizioni della barca, del diportista a bordo e le condizioni meteo marine in peggioramento, con vento teso e mare formato, un componente dell'equipaggio della motovedetta è salito a bordo dell'imbarcazione per assumere la conduzione e predisporre le operazioni di rimorchio in condizioni di sicurezza. La barca a vela è stata quindi rimorchiata fino al porto nuovo di Crotone, dove è stata ormeggiata senza conseguenze per l'occupante.