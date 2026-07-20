Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Paola. Nell'abitazione dell'indagato trovati hashish, materiale per il confezionamento e 10 grammi di hashish WAX. Per gli investigatori è il primo sequestro di questa sostanza in provincia di Cosenza

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato a Belvedere Marittimo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante, nell'ambito di una serie di controlli disposti sull'alto Tirreno cosentino e coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola, guidata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi.

L'arresto è stato eseguito il 16 luglio, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in un'abitazione nella disponibilità dell'indagato. All'interno dell'immobile i poliziotti hanno sequestrato circa 300 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga.

Nel corso dell'operazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati 10 grammi di hashish di tipo WAX, una forma concentrata della sostanza, nota anche con il nome di "miele dello sballo". Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, si tratterebbe del primo sequestro di questa tipologia di stupefacente nella provincia di Cosenza.

Al termine delle attività investigative, il pubblico ministero di turno della Procura di Paola ha disposto nei confronti dell'arrestato la misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

Come previsto dalla normativa, la Polizia ricorda che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che le misure adottate si basano sugli elementi raccolti finora, che dovranno essere verificati nel successivo contraddittorio tra le parti, nel pieno rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagine.