Sul posto ci sono diverse squadre di soccorso di Calabria Verde, dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Un elicottero sta facendo la spola tra il mare e la zona dell'incendio per tentare di spegnere le fiamme che minacciano alcune abitazioni

Un vasto incendio sta interessando in questi minuti la zona Sabatara - Santo Ianni - Petrosa Alta a Belvedere Marittimo . Sul posto ci sono diverse squadre di soccorso di Calabria Verde, dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Un elicottero sta facendo la spola tra il mare e la zona dell'incendio per tentare di spegnere le fiamme prima che provochino danni.