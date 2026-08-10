L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’elisoccorso l’ha inizialmente portato a Cosenza, poi il viaggio verso l’ospedale della Capitale. La prognosi è riservata

Resta riservata la prognosi di un bambino di quattro anni coinvolto nel pomeriggio di ieri in un incidente a Borgia, in provincia di Catanzaro. Le indagini sono affidate alla Compagnia carabinieri di Catanzaro, intervenuti sul posto insieme all’elisoccorso che ha trasferito il bimbo inizialmente all’ospedale di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino è stato inavvertitamente colpito da una auto in manovra. Alla guida del mezzo il padre, che non si sarebbe accorto della presenza del bambino nelle vicinanze.

Già nella serata di ieri il bambino è stato poi trasferito al Bambin Gesù di Roma. Ha riportato importanti lesioni epatiche e sarà sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi resta riservata. Intanto i carabinieri della Compagnia di Catanzaro stanno eseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.