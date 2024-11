È successo ad Amendolara. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente

Un bambino di soli 5 anni è stato coinvolto in un incidente drammatico, precipitando dal terzo piano di una palazzina in Via Roma ad Amendolara. Il piccolo è stato prontamente trasferito d'urgenza all'ospedale di Cosenza con l'elisoccorso, dove è attualmente tenuto sotto osservazione medica.

Fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma l'accaduto ha scosso profondamente la comunità locale. Sulle circostanze che hanno portato a questa tragica caduta indagano i carabinieri hanno avviato un'indagine per comprendere meglio la dinamica dell'incidente. Al momento, il bimbo è sotto stretta sorveglianza medica all'ospedale di Cosenza.