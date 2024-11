Sul caso del bambino di 8 anni lasciato solo in classe dopo un'assenza di massa dei compagni, decisa dai genitori attraverso una chat WhatsApp, interviene oggi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Sulla vicenda si è concentrata inoltre l'attenzione della Polizia: la dirigente dell'Istituto scolastico e uno dei docenti sono stati infatti sentiti a sommarie informazioni da agenti della Questura di Cosenza, specializzati in fatti riguardanti i minori.

Il ministro Valditara invece - fa sapere una nota del dicastero - ha preso contatto con il direttore dell'Ufficio Scolastico per la Calabria Antonella Iunti per effettuare tutte le verifiche del caso e ricevere precise informazioni sulla vicenda del bambino lasciato solo in una classe perché giudicato 'iperattivo', in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere sulla base di quanto accaduto.

Una vicenda che continua a far discutere, quella del bambino cosentino che sarebbe stato secondo i genitori dei compagnetti un «soggetto di disturbo perché iperattivo». Vicenda che ora giunge sui banchi della politica: il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi oggi aveva chiesto al Governo di fare luce sullo sconcertante episodio, chiedendo allo stesso Valditara di intervenire. E la risposta del ministro non è tardata ad arrivare.