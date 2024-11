È successo a Castiglione cosentino. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ma è vigile e non sarebbe in pericolo di vita ( ASCOLTA L'AUDIO )

Ha riportato un trauma cranico il bambino di 4 anni precipitato nel tardo pomeriggio di ieri fortuitamente da un balcone a Castiglione. Subito soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato nella Rianimazione dell'Annunziata, dove si trova tuttora in osservazione. È vigile e non in pericolo di vita. Il piccolo, originario del Senegal, è ospite con la famiglia in una delle abitazioni del progetto di social housing promosso nel centro del Cosentino.

Secondo quanto si è appreso, nella caduta dal secondo piano dell’edificio avrebbe impattato con la pancia sulla ringhiera del balcone del piano inferiore, circostanza questa che avrebbe attutito l’impatto del terreno.