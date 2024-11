Il piccolo paziente, accompagnato dalla mamma e da un'equipe di medici del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, è stato trasportato al Bambin Gesù di Roma

Un volo sanitario urgente è partito da Catanzaro con destinazione Roma per trasportare un bimbo di appena due anni in imminente pericolo di vita. Il piccolo paziente, accompagnato dalla mamma e da un'equipe medica, è stato trasferito dall'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro all'ospedale Bambino Gesù di Roma un Falcon 50 del 31esimo Stormo.

La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi per il piccolo paziente, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. I velivoli impegnati in questo tipo di missioni fanno parte del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata Aerea di Pisa.