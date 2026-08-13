Migliorano nel frattempo le condizioni di salute. I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo ed è stato trasferito in un reparto ordinario

La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire le circostanze in cui è avvenuto l’incidente in cui è rimasto ferito un bimbo di quattro anni a Borgia. Il sinistro si è verificato domenica pomeriggio, alla guida del mezzo il padre del bimbo che accidentalmente lo avrebbe colpito durante una manovra.

Gli uffici di Procura hanno disposto il sequestro dell’automobile e aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando il reato di lesioni. Nel frattempo le condizioni di salute del bimbo sono migliorate, è ancora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nella giornata di ieri i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo ed è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva per essere ricoverato in un reparto ordinario.

A causa dell’impatto ha riportato una grave lesione al fegato. I carabinieri della compagnia di Catanzaro avevano già eseguito rilievi fotografici, planimetrici e all’automobile per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.