Grave incidente sul lavoro questa mattina a Bisignano, nel Cosentino. Secondo quanto si è appreso un uomo di 48 anni, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, è caduto da un muro alto circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere pubblico appaltato dal Comune ad una ditta privata. Trasportato in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, versa in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi. I militari intanto, supportati anche dagli ispettori del lavoro nel frattempo giunti sul luogo dell'incidente, stanno svolgendo indagini per verificare sia il rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere sia la regolarità della posizione del lavoratore rimasto ferito.