Le fiamme, di matrice dolosa, innescano l’indignazione del primo cittadino che invita chiunque abbia visto qualcosa a denunciare. Intervento dei Vigili del Fuoco e ferma condanna dell'amministrazione comunale

Un nuovo incendio di vaste proporzioni ha colpito il territorio di Bisignano, sviluppandosi in prossimità del nuovo cimitero comunale. Le fiamme, nate da un atto di natura dolosa, hanno richiesto un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile locale per contenere la situazione ed evitare danni peggiori.

Sull'episodio si è espresso con fermezza il sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, presente sul posto per seguire da vicino le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Il primo cittadino ha condannato duramente l'azione dei responsabili, sottolineando la gravità del gesto e il pericolo corso dalla comunità.

«Ancora una volta siamo costretti a domare un incendio vastissimo, addirittura a ridosso del nuovo cimitero comunale, perché dei vigliacchi, dei delinquenti hanno dolosamente appiccato ancora una volta il fuoco sul nostro territorio. Un incendio - ha detto - vastissimo, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, c'è anche la nostra protezione civile, ma è un evento che desta molta preoccupazione».

Di fronte alla matrice dolosa dell'evento, Fucile ha rivolto un appello diretto a tutti i residenti, chiedendo massima collaborazione per individuare gli autori del rogo: «Se qualcuno dei cittadini ha visto girare nei paraggi qualche macchina o persona sospetta, siete pregati di segnalarlo perché questi criminali devono essere denunciati, non meritano nulla e saremo intransigenti nei loro confronti».

Incendi, a Bisignano contro i piromani

Mentre le squadre di soccorso completavano le operazioni di spegnimento con l'arrivo dei mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco, il primo cittadino ha ribadito la linea della tolleranza zero contro chi attenta al patrimonio ambientale e alla sicurezza pubblica: «Siamo qui, ancora una volta, costretti a tutelare l'ambiente. La nostra comunità non merita tutto questo. State tranquilli che li beccheremo e pagheranno per tutto quello che stanno commettendo contro l'ambiente, contro il territorio, contro la cittadinanza».

Le autorità locali e le forze dell'ordine sono ora al lavoro per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. Di seguito il video diffuso dal sindaco di Bisignano Francesco Fucile.