Tra i reati contestati anche sostituzione di persona e impiego di denaro di provenienza illecita
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Alle prime ore di oggi, 12 maggio, militari il Comando provinciale carabinieri di Crotone ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di 10 persone, indagate, a vario titolo, per “associazione per delinquere”, “truffa aggravata in concorso”, “sostituzione di persona”, “riciclaggio” e “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.
I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 al Comando provinciale.