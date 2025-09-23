I commenti della politica all’operazione che ha portato all’arresto di 26 persone considerate componenti della cosca gioiese: «Un segnale forte che conferma l'impegno quotidiano e determinato delle istituzioni»

«Ancora una volta lo Stato fa sentire con vigore la sua presenza in Calabria nella lotta alla criminalità organizzata. Oggi una brillante maxi operazione condotta dai Carabinieri del Ros e dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha portato all'arresto di 26 componenti di una delle cosche da sempre più potenti del nostro territorio e al suo vertice, il boss Pino Piromalli. Si tratta dell'ennesimo pesante colpo inferto alla 'ndrangheta in questi ultimi anni. Un segnale forte che conferma l'impegno quotidiano e determinato delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata e va nella direzione di rendere finalmente la nostra come una Regione moderna, efficiente e protagonista del proprio futuro». Così Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria.

«In questi anni - prosegue - abbiamo scelto di lavorare fianco a fianco con le forze dell'ordine e con la magistratura, rafforzando una sinergia che ha permesso di respingere l'assalto della 'ndrangheta e di colpire le sue ramificazioni sul territorio».

«E continueremo a farlo. La cultura della legalità - conclude Occhiuto - non è uno slogan, ma la condizione necessaria per costruire una società giusta, libera e capace di dare opportunità a tutti. La Calabria merita di essere terra di lavoro, sviluppo e futuro, non di paura e sopraffazione».

Molinaro: «Un passo decisivo verso una terra più libera»

«Rivolgo un sentito ringraziamento al Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, e alla Dda di Reggio Calabria che con una indagine coraggiosa, meticolosa e determinata hanno inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta colpendo la famiglia Piromalli che secondo la Dia è la più grande e influente cosca dell’Europa occidentale, con famiglie alleate e tanti affiliati. Infatti, l’operazione Res-Tauro è stata condotta in tutta Italia a testimonianza della sua pervasività e della capacità e volontà di volersi riorganizzare con nuovi assetti criminali. Lunghissimo l’elenco delle accuse a carico delle 26 persone arrestate». Così Pietro Molinaro, presidente della commissione anti ‘ndrangheta del Consiglio regionale.

«Questa – sottolinea Molinaro – è una ulteriore risposta ferma e concreta della Stato verso chi si infiltra nel tessuto economico e sociale della regione e con ogni suo tentacolo soffoca il futuro, devasta la libertà, umilia il lavoro onesto e corrompe la speranza. Ogni attività di contrasto contro la ‘ndrangheta è un passo decisivo verso una terra più libera, giusta e degna della sua storia e della sua gente. Una battaglia di civiltà che ci coinvolge tutti perché non ci può essere sviluppo senza legalità. E allora avanti senza tregua, senza paura, senza compromessi».