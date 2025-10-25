Blitz dei carabinieri a Schiavonea. Durante un servizio antidroga condotto nella frazione marina di Corigliano Rossano, i militari della Sezione operativa del Reparto territoriale, insieme alle unità cinofile dell’Arma e sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato un 25enne del posto. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’abitazione era da tempo sotto osservazione come possibile punto di stoccaggio di droga. I carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare. Le prime ricerche non hanno dato esito, ma l’intuito degli investigatori e il fiuto del cane antidroga hanno portato al ritrovamento di un nascondiglio nel piano mansardato della casa. In quel vano, ben occultati e sigillati in buste di cellophane sottovuoto, sono stati scoperti venti panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai due chili. In un locale attiguo è stata trovata anche una piccola quantità di marijuana.

La sostanza è stata sottoposta a un primo test di verifica, che ha confermato la natura stupefacente. Il materiale sarà ora analizzato in laboratorio. Il giovane, ritenuto responsabile della detenzione della droga, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.