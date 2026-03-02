È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, che vede impegnati oltre 100 agenti della Polizia di Stato.

L’attività, disposta nell’ambito di un’indagine condotta dalla Dda, riguarda l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 14 persone, gravemente indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono 22 gli indagati nell’inchiesta.

Alle operazioni partecipano anche unità cinofile antidroga e un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato. Sono in corso perquisizioni e controlli finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e di ulteriori elementi utili alle indagini. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.