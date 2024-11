Tra i 46 indagati anche un presunto esponente del clan Mammoliti. In base a recenti indagini, documentata la collaborazione tra la mafia pugliese e le cosche calabresi per la gestione dei traffici di droga

Blitz contro uno dei più potenti e attivi clan della sacra Corona unita salentina. L'operazione del reparto operativo speciale dei carabinieri di Lecce coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, denominata Filo di Arianna 2, ha portato all'emissione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 persone, alcune delle quali incensurate, ma ritenute organiche alla frangia che fa capo a Saule Politi, boss emergente attualmente detenuto.

I nomi degli arrestati

In manette i fratelli Emanuele e Raffaele Sperti di Carmiano, Gabriele e Ludovico Tarantino, Fernando Nocera anch'egli elemento di spicco storico della frangia locale della Scu, l'imprenditore Pierpaolo Panarese, Antonio Giordano, Giacomo Pulli, Marco e Alessandro Ciminna, Sandro Saponaro, Antonio Quarta, Cosimo Miggiano, Antonio Giordano, Andrea Maniglia e Francesco Iacono .

I legami tra la mafia salentina e la ‘Ndrangheta

Tra i reati contestati a vario titolo vanno dallo spaccio di stupefacenti, all'autoriciclaggio, reati finanziari. Quarantasette in tutto le persone indagate tra cui un esponente del clan Mammoliti della ‘Ndrangheta di Reggio Calabria. Il nome del clan calabrese era già finito al centro di una dettagliata informativa dei carabinieri del Ros di Lecce che documentava la collaborazione tra la quarta mafia salentina e la 'ndrangheta in termini di gestione del traffico di droga, all'esito della quale, e con l'intervento della prefettura di Lecce, era stato sciolto per mafia il consiglio comunale di Carmiano (Lecce), Comune in cui il clan colpito dall'operazione di oggi è particolarmente attivo.