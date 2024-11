Il 23 novembre del 2022 è partito il tirocinio dei nuovi magistrati italiani che assumeranno le funzioni giurisdizionali in tutta Italia. Parliamo dei togati ordinari destinati negli uffici indicati dalla tabella pubblicata di recente dal Consiglio Superiore della Magistratura che soltanto in minima parte occuperanno posti vacanti che necessitano di una copertura immediata. I nuovi ingressi riguardano ovviamente anche la Calabria. La terza commissione ha invitato inoltre i dirigenti dei rispettivi uffici giudiziari a predisporre tutte le misure necessarie a consentire la pronta e sollecita immissione in possesso dei suddetti magistrati ordinari.

I magistrati ordinari che presteranno servizio in Calabria

Grazia Ballo (tirocinio Napoli) - pm presso la procura di Reggio Calabria

Maria Bernabei (tirocnio Perugia) - pm presso la procura di Vibo Valentia

Maria Grazia Bellomusto (tirocinio a Catanzaro) - giudice presso il tribunale di Paola

Ludovica Maria Blasi (tirocinio a Napoli) - pubblico ministero presso la procura di Cosenza

Luca Brunetti (tirocinio a L'Aquila) - giudice presso il tribunale di Vibo Valentia

Giuseppe Mauro Cilardi (tirocinio a Bari) - giudice presso il tribunale di Crotone

Vincenzo Corvino (tirocinio a Napoli) - giudice presso il tribunale di Crotone

Giulia Crisci (tirocinio a Napoli) - giudice presso il tribunale di Crotone

Ida Cuffaro (tirocinio a Roma) - giudice presso il tribunale di Vibo Valentia

Chiara Daminelli (tirocinio Brescia) - giudice presso il tribunale di Crotone

Eugenia Di Bella (tirocinio a Catania) - giudice presso il tribunale di Vibo Valentia

Raffaella D'Aniello Di Carluccio (tirocinio a Napoli) - pm presso la procura di Castrovillari

Elisa Fabio (tirocinio Catanzaro) - giudice presso il tribunale di Catanzaro

Stefano Guglielmino (tirocinio Palermo) - pm presso la procura di Locri

Umberto Iurlaro (tirocinio Lecce) - pm presso la procura di Crotone

Adriana Marasco (tirocinio a Napoli) - giudice presso il tribunale di Lamezia Terme

Luca Napolitano (tirocinio a Napoli) - giudice presso il tribunale di Paola

Chiara Pezone (tirocinio a Paola) - pm presso la procura di Paola

Rosamaria Pisano (tirocinio a Roma) - giudice presso il tribunale di Vibo Valentia

Teodora Pottino di Capuano (tirocinio a Palermo) - pm presso la procura di Palmi

Sarah Previti (tirocinio a Messina) - giudice presso il tribunale di Locri

Olga Quartuccio (tirocinio a Messina) - giudice presso il tribunale di Locri

Francesca Sambataro (tirocinio a Catania) - giudice presso il tribunale di Locri

Vincenzo Scardi (tirocinio a Napoli) - pm presso la procura di Paola

Dario Sciuttieri (tirocinio a Messina) - giudice presso il tribunale di Locri

Michela Scullari (tirocinio a Reggio Calabria) - giudice presso il tribunale di Palmi

Matteo Staccini (tirocinio a Perugia) - pm presso la procura di Crotone

Flavia Stefanelli (tirocinio a Napoli) - pm presso la procura di Castrovillari)

Serena Tortorici (tirocinio a Palermo) - magistrato di Sorveglianza presso il tribunale di Reggio Calabria

Cinzia Tropea (tirocinio a Caltanissetta) - giudice presso il tribunale di Reggio Calabria

Anna Volpe (tirocinio a Bari) - giudice presso il tribunale di Palmi)