Bastano poche ore di pioggia battente per rimettere in ginocchio la viabilità tra la statale 106 e la marina. Nel corso dell’ultima ondata di maltempo una bomba d’acqua si è scaricata su Caulonia, lasciando dietro di sé strade allagate, code e il solito punto critico sommerso: il sottopasso ferroviario.

Sulla 106 la circolazione ha proceduto a rilento in diversi tratti, complice l’asfalto viscido e l’acqua che faticava a defluire verso i canali di scolo. Chi si è messo in viaggio ha dovuto fare i conti con rallentamenti, pozzanghere estese e visibilità ridotta nei momenti in cui la pioggia ha picchiato più duro. A pagare il prezzo più prevedibile, però, è stata ancora una volta Caulonia Marina. Il sottopasso ferroviario si è riempito d’acqua in breve tempo, diventando impraticabile per le auto e costringendo automobilisti e residenti a cercare percorsi alternativi verso la zona marina.

Una situazione che riaccende le proteste di chi chiede interventi risolutivi sulla rete di drenaggio e sulla manutenzione dei tombini prima che la pioggia faccia danni peggiori. In attesa che il livello cali e torni la normalità, resta l’invito alla prudenza al volante e a evitare i tratti già segnalati come allagati.