«L’amministrazione comunale informa che sono in corso controlli del territorio per arginare le situazioni di emergenza dovute all’improvviso e violento temporale che si è abbattuto sulla nostra città». Si legge in una nota pubblica del Comune di Scalea, dove in giornata un forte temporale hanno causato diversi disagi. «Purtroppo - si legge ancora - la grande quantità di pioggia ha causato una infiltrazione d’acqua nella sala consiliare durante la manifestazione di fine anno con i bambini dell’istituto comprensivo. Abbiamo provveduto prontamente a sgombrare la sala, a mettere in sicurezza i bambini e, al contempo, a chiedere l’immediato intervento alla ditta esecutrice dei lavori. Ci scusiamo per l’inconveniente e provvederemo in breve tempo a far ripristinare la sala consiliare verificando eventuali responsabilità». Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Ancora disagi sulla ss18

Le forti piogge, sempre a Scalea, hanno provocato anche il riporto di detriti su un tratto della Ss 18, nelle vicinanze del bivio per località Petrosa. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco. Solo qualche giorno fa, sulla stessa arteria, all'altezza del comune di Belvedere Marittimo, si erano registrati danni al punto da compromettere la regolare circolazione. Anche in quel caso non si registrarono feriti, ma resta l'amarezza per una situazione che si ripresenta, puntuale, ad ogni rovescio temporalesco.