La Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla pena dell’ergastolo nei confronti di Susanna Brescia, responsabile dell’omicidio del convivente Vincenzo Cordì, il cameriere trovato carbonizzato all’interno della sua auto in località Scialata a San Giovanni di Gerace nel novembre 2019. I giudici supremi hanno dunque rigettato il ricorso presentato dai difensori della donna, per cui ora la condanna diventa definitiva.

Destino processuale diverso per gli altri due imputati, Giuseppe Menniti (amante della donna) e Francesco Sfara (figlio della Brescia avuto dal primo matrimonio), anch’essi accusati a vario titolo di aver preso parte al delitto. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente all’aggravante della premeditazione, disponendo un nuovo giudizio da parte di un’altra sezione della Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria.

Secondo l’impianto accusatorio la Brescia, al fine di depistare le indagini, ha tentato di far credere agli inquirenti che il compagno si fosse suicidato a causa del periodo di depressione che stava attraversando. Per l’accusa l’atroce delitto sarebbe stato commesso di notte, al buio, quando su tutta la Locride imperversava una forte ondata di maltempo. Cordì sarebbe stato condotto con l’inganno dalla moglie a spingersi in aperta campagna, prima di essere tramortito e cosparso di benzina all’interno della sua Fiat 16.

E proprio quella notte, il bagliore di un lampo avrebbe permesso di illuminare l’auto a luci spente di Susanna Brescia. Il dettaglio ha consentito agli investigatori di collocare nel tempo l’orario di partenza della vettura, una Punto grigia, verso il distributore di benzina di cui si sarebbero serviti i responsabili per riempire la tanica e dare alle fiamme il corpo e l’auto della vittima.