Questa mattina la costa tirrenica ha assistito a uno spettacolo decisamente insolito. Da Tortora a scendere in giù, lungo il litorale, grossi fiocchi di neve hanno imbiancato le cittadine che affacciano sul mare, in particolar modo Praia a Mare e Scalea. Un evento così duraturo non si era mai visto. Per oltre un'ora i cristalli di ghiaccio hanno trasformato l'alto Tirreno cosentino in una sorta di presepe vivente e gli utenti del web si sono affrettati a immortalare la scena. Nei numerosi video postati in rete si sentono le voci esterrefatte dei residenti, che raramente avevano assistito a una nevicata sulle loro teste e mai di queste proporzioni.

Colpa dei venti gelidi di Bora

Se in queste ore stiamo assistendo a eventi del genere anche a bassa quota, è per l'arrivo nel Bel Paese dei venti gelidi provenienti dalla zona del centro Europa. Le regioni interessate da maltempo e burrasche saranno prevalentemente quelle del sud Italia, con un'alta concentrazione nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. «Attenzione alle possibili mareggiate a causa delle forti raffiche di vento che potranno superare i 100Kmh - è scritto sui siti specializzati in previsioni del meteo -. E attenzione anche alle temperature le quali, se queste zone, potranno calare di oltre 15°C rispetto ai giorni scorsi».

Per tirare fuori i costumi da bagno bisognerà dunque attendere, ma non troppo. Secondo gli esperti queste criticità dovrebbero segnare la fine del lungo inverno e già da domani la situazione dovrebbe migliorare. Dopodiché, tutto farebbe pensare a un imminente arrivo della primavera.